Até quando vai o calor em São Paulo? veja a previsão do tempo

Uma massa de ar quente continuará atuando nos próximos dias na cidade de São Paulo, mantendo as temperaturas acima da média. De acordo com a Climatempo, a previsão indica que até o fim do mês o calor deve permanecer, com a máxima atingindo ou ficando perto dos 30 ºC na capital paulista. Na próxima semana, a expectativa é de rápidas pancadas de chuva, principalmente no decorrer da tarde.

A tarde deste sábado, 16, começou com predomínio de sol e temperaturas elevadas na capital paulista. Segundo as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE), os termômetros apontavam 34°C na Mooca, na zona leste, e 33°C no Butantã, na zona oeste.

Nas próximas horas, o sol entre nuvens e o calor persistem na cidade. Desde quinta-feira, 14, a Defesa Civil decretou estado de alerta para altas temperaturas, no dia em que uma nova onda de calor chegou ao Centro-Sul do Brasil, incluindo São Paulo.

"No fim da tarde, a combinação calor e entrada da brisa marítima gera nuvens carregadas que provocam chuva em forma de pancadas isoladas com até forte intensidade, porém curta duração", afirma o órgão municipal.

Amanhã, domingo, 17, o dia será de muito sol e calor. No fim da tarde, a entrada da brisa marítima facilita a formação de nuvens, que provocam chuva isolada na capital e na Grande São Paulo.

Na segunda-feira, 18, o cenário permanecerá da mesma forma. Sol forte, calor e chance de chuva isolada e rápida no fim da tarde, além de madrugada abafada.

De acordo com a empresa de meteorologia MetSul, esta nova onda de calor foi provocada por uma massa de ar muito quente vinda do norte da Argentina e do Paraguai para os Estados do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil. Trouxe, assim, temperaturas acima ou "muito acima" dos padrões desta época do ano nessas regiões.