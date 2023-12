Afonso Nigro agradece Rodrigo Faro após anunciar retirada de tumor: 'Anjo da guarda'

Afonso Nigro anunciou a retirada de um tumor no rim direito nesta segunda-feira, 18. No hospital, o artista agradeceu Rodrigo Faro pelo alerta do apresentador. Veja aqui

"Estava indo na casa do meu irmãozinho, Rodrigo Faro, gravar uma música nova que ele queria colocar nas redes sociais. Chegamos ao assunto de fazer check-up após os 40 anos. Ele virou para mim e disse: 'Você faz, né? Faço todo ano'. Eu disse: 'Nunca fiz'", disse Nigro no Instagram.

Na legenda da publicação, ele ressaltou Faro mais uma vez e os médicos que o auxiliaram."Quando anjos da guarda entram na sua vida, você agradece, agradece, agradece."

"Como diria Rodrigo: 'Agora, você faz dois aniversários: dia 18 e dia 28", contou Nigro, emocionado.