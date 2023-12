Ludmilla vai celebrar suas 'eras' em nova turnê com inspiração internacional

Ela faz sua própria "eras tour". Ludmilla, que fez um dos melhores shows do The Town, anunciou sua nova turnê na segunda, 18. Ludmilla In The House Tour terá 19 shows com foco em estádios, e já conta com as primeiras datas fechadas. A estreia acontece no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena, no dia 25 de maio. A venda de ingressos começa nesta terça-feira, 19, a partir das 12h. Mais informaçoes sobre as vendas podem ser encontradas no site oficial da cantora.

"Hoje mostro para vocês tudo que guardo de mais precioso dentro do cofre da minha história! Celebrando as minhas diversas facetas que me conectam à vocês, apresento Ludmilla In The House, turnê que passeará pela minha trajetória ao longo da última década", anunciou a cantora, em postagem no Instagram nesta terça, 19.

A cantora viajou para acompanhar a turnê mundial de Beyoncé, Renaissance Tour, de onde tirou referências para a produção. "Fui a vários shows dela fora do país para me divertir, e estudar também. Ela é como se fosse uma professora de faculdade pra música no mundo. Fui ver também como é o modo operacional da turnê dela, como a equipe dela se movimenta, como a produção entra no palco e sai", disse, na coletiva de imprensa realizada na segunda. Ludmilla afirma que também buscou referências em si mesma - sua Numanice Tour, vale lembrar, teve público recorde no Brasil, chegando a esgotar 20 mil ingressos em poucos minutos.

Ludmilla também divulgou o teaser da turnê, que passeia por diversos figurinos usados pela cantora ao som de hits como Cheguei, Fala Mal de Mim e Sintomas de Prazer.