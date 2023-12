Saiba onde assistir Ivete Sangalo no Maracanã e confira os detalhes do show

Ivete Sangalo está celebrando seus 30 anos de carreira. Entre a Banda Eva e a carreira solo, a cantora coleciona hits de amplitude nacional em seu repertório. Toda essa história começa a ser comemorada nesta quarta, 20, no primeiro de uma série de shows que se estendem para 2024. Este primeiro show, chamado Ivete 3.0, será realizado no Maracanã. Entre as participações especiais, estão confirmados Ludmilla e Andreas Kisser.

Como assistir ao show?

A transmissão acontece a partir das 22h no Globoplay, Multishow e na TV Globo. Os fãs podem esperar por hits como Festa, Sorte Grande (Poeira), Na Base do Beijo e a balada Quando a Chuva Passar, entre outros sucessos. Também deve estar no repertório a mais recente parceria da baiana com Ludmilla, Macetando, presente no EP de Ivete, Reivete-se.