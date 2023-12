Madonna diz que passou por coma induzido por 48h: 'Desmaiei no banheiro, acordei na UTI'

Madonna revelou que ficou em coma induzido por 48 horas na época em que esteve internada. Em junho, a cantora esteve na UTI para tratar uma "grave infecção bacteriana" e precisou adiar sua turnê

Em show recente, a cantora deu novos detalhes do quadro. Na última apresentação da artista no Brooklyn, Estados Unidos, ela contou que ficou em coma induzido após desmaiar no banheiro de sua casa.

"Há algumas pessoas muito importantes aqui esta noite que estavam comigo no hospital. Há uma mulher muito importante aqui. Eu nem me lembro, desmaiei no chão do meu banheiro e acordei na UTI. Fiquei em coma induzido por 48 horas. Ela salvou minha vida. Obrigada, Shawn", disse Madonna sobre sua amiga e assistente.

Em seguida, ela repetiu que ficou em coma ao mencionar outra presença do show que a ajudou na época da internação.

Ela disse que só conseguia ouvir a voz de seu professor de Cabala, vertente mística do judaísmo, dizendo: "Aperte minha mão."

Por fim, Madonna brincou que "quase teve que morrer" para conseguir reunir seus seis filhos em um único quarto e refletiu: "Quando tomei consciência, pensei 'e se eu deixasse meus filhos?'. Isso me destruiria. Pensei em como minha mãe deve ter ficado assustada quando se foi e teve que deixar todos os filhos para trás."