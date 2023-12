Programa de distribuição de imóveis inutilizados pela União será lançado em 2024, diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que, no começo de 2024, o governo federal irá lançar o programa de distribuição de imóveis da União que não são utilizados. De acordo com o chefe do Executivo, a ministra da Gestão, Esther Dweck, tem orientação para fazer uma "distribuição sensata".

"Esther tem orientação do governo para pegar todos os prédios públicos que o governo não utiliza e a gente fazer uma distribuição sensata para que a gente possa dar ao povo o direito de viver com decência", declarou Lula na tradicional cerimônia de celebração de Natal dos catadores e população em situação de rua.

O evento ocorreu no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, nesta sexta-feira, 22.

De acordo com o presidente da República, há imóveis que podem ser transformados em moradia, que podem ser vendidos e o dinheiro utilizado para outra finalidade ou, até, que podem ser doados para que "o preço da casa fique mais barato".

"A informação que tenho é que só o INSS tem mais de 3 mil imóveis que não servem para nada no INSS. Mas se não serve para o INSS, serve para o povo que precisa morar, que precisa estudar", comentou o presidente.

Natal dos catadores população em situação de rua

Durante o evento, ocorreu a assinatura de dois acordos de cooperação e a cessão oficial de um imóvel da União. O primeiro acordo trata do projeto Conexão Cidadã Pró-Catadores e vai implementar, em municípios escolhidos pelo movimento, um trailer para atendimento móvel. A estrutura vai oferecer serviços públicos, inclusão em programas sociais e emissão de documentos.

Já o segundo acordo envolve bancos públicos integrantes do Comitê Interministerial de Inclusão Socioeconômica de Catadoras e Catadores, como BNDES, Caixa e Fundação Banco do Brasil, que atuam em parceria com a Secretaria-Geral da Presidência da República.

Dentre as autoridades presentes no evento, estavam a primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Silvio Almeida (Direitos Humanos), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Paulo Pimenta (Secom), Anielle Franco (Igualdade Racial), Marina Silva (Meio Ambiente), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Márcio França (Empreendedorismo), Margareth Menezes (Cultura), Jorge Messias (Advogado-Geral da União), a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, deputado estadual Eduardo Suplicy e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).