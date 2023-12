Gabigol da Torcida inaugura escolinha de futebol para crianças neste sábado

Jeferson Sales, o famoso Gabigol da Torcida, irá inaugurar uma escolinha de futebol para crianças, neste sábado, dia 23 às 9h, no Campo do Trave Rosa, no bairro Paciência, Zona Oeste do Rio de Janeiro.



O evento contará com a realização de uma partida entre os sósias do Flamengo e do Fluminense em comemoração a inauguração. Além da partida, o Gabigol da Torcida também irá se vestir de papai noel e distribuir 1000 brinquedos para a criançada.