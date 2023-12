Beyoncé pagou por toda a comida e bebida que foram oferecidas aos fãs em evento exclusivo

Beyoncé fez questão de pagar tudo relacionado ao evento de lançamento de seu filme na noite de quinta, 22, em Salvador. A informação foi compartilhada pelo secretário de Cultura e Turismo da capital baiana, Pedro Tourinho.

Em publicação nas redes sociais, ele revelou curiosidades da passagem da cantora pelo Brasil para receber os convidados do Club Renaissance. Na legenda de um vídeo, ele escreveu:

"Tantas camadas: axé de Salvador, enrolada na bandeira da Bahia, pagou a própria passagem (avião) e mais todo o evento, comida e bebida para todos os fãs que foram tratados com toda gentileza e cuidado". Confira o post clicando aqui .

Beyoncé veio ao Brasil para comemorar a estreia do seu filme Renaissance: a film by Beyoncé nos cinemas brasileiros. A cantora já promoveu o filme em outros lugares do mundo. O evento Club Renaissance aconteceu para fãs previamente selecionados e convidados especiais.