Teto de igreja desaba durante missa e deixa 80 feridos em MG; 8 tiveram ferimentos graves

Parte do teto de uma igreja católica desabou durante a celebração de uma missa festiva, na noite desta quinta-feira, 22, em Montezuma, interior de Minas Gerais. No local estavam cerca de 300 fiéis, dos quais 80 ficaram feridos ao serem atingidas pelos escombros, segundo o Corpo de Bombeiros. Destas, oito tiveram ferimentos graves e foram levadas para hospitais de Janaúba e Taiobeiras, cidades da região. No momento do acidente, 70 jovens que faziam a primeira comunhão. A igreja foi interditada após vistoria da Defesa Civil.

O desabamento aconteceu na igreja matriz de Santana e São Joaquim, considerada cartão postal da cidade de 6,8 mil habitantes, na região norte do estado. O padre Marcelo Tibo Aires ministrava a primeira comunhão a 70 jovens quando o teto veio abaixo. Houve pânico e correria.

Mesmo ferido, o padre acionou a Polícia Militar e coordenou o resgate dos feridos. Até a chegada dos bombeiros de Janaúba, cidade a 152 quilômetros de distância, a PM e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município socorreram as vítimas.

Segundo o tenente Paulo Henrique de Oliveira, comandante dos bombeiros militares de Janaúba, a maioria das pessoas que se feriram tiveram só escoriações e foram liberadas após receberem atendimento. Entre as oito pessoas que foram levadas para os hospitais da Janaúba e Taiobeiras, duas - uma idosa, que teve costelas quebradas e uma criança de 7 anos com ferimento no crânio - passaram por cirurgia e continuavam internadas nesta sexta-feira, 22. Segundo o tenente, a Defesa Civil interditou o prédio para avaliação da estrutura.

Em nota, a Diocese de Janaúba, que abrange a paróquia de Montezuma, disse que "foram acionadas as unidades do Samu e da Polícia Militar, além da Secretaria Municipal de Saúde de Montezuma, que trabalharam prontamente, socorrendo e direcionando todas as vítimas ao atendimento médico em unidade de saúde em Montezuma e Taiobeiras", diz a nota.

Conforme a diocese, o padre ficou levemente ferido e "está prestando assistência às vítimas e suas famílias, juntamente com mais fiéis da região. Sempre em orações por todas as vítimas, fiéis e suas famílias, irmãos e irmãs em Cristo", disse a instituição, em nota.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve dois dias de chuvas abundantes na região que podem ter agravado as condições de conservação da estrutura da igreja. A prefeitura informou que a Defesa Civil isolou o prédio e está avaliando as condições da estrutura.