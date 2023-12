Após romance durante o programa 'A Fazenda', Cézar Black pede Kally Fonseca em namoro

Cézar Black e Kally Fonseca viveram um romance em. O programa acabou, mas parece que o amor continuou. Isso porque o ex-peão pediu a influenciadora em namoro na noite da sexta-feira, 22.

Ele enviou um buquê de rosas azuis e uma carta para ela. "Você conseguiu me encantar, conquistar e me fazer feliz. Cada dia ao seu lado tem sido tão intenso e verdadeiro que eu não consigo viver mais sem ti. Amo tudo em você. Me deixa ser seu amor? Namora comigo?", escreveu ele.

Após aceitar o pedido, Kally refletiu sobre sua trajetória em A Fazenda 2023 e homenageou Black nas redes sociais.

"Como tudo que faço, me entreguei por inteira, vivi intensamente, me perdi no jogo, para me encontrar no amor. E está valendo muito a pena!", disse ela.

Antes disso, a influenciadora comentou ao Link Podcast que eles se conheciam melhor fora do reality show. Os dois tiveram algumas desavenças no programa.

"Ele entendeu meu posicionamento, eu entendi o dele. Algumas coisas que ele fez eu não gostei. E a conclusão é que vamos nos dar a oportunidade de conhecer melhor", comentou ela ao canal do YouTube.