Rodovias de SP receberão mais de 5 milhões de carros no fim de ano e terão operações especiais

Vai viajar por São Paulo neste Natal ou Ano Novo? Então é melhor ficar de olho em como estarão as principais rodovias do Estado. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), são esperados mais de 5,2 milhões de veículos nas rodovias estaduais concedidas que saem da capital e região metropolitana em direção ao litoral e interior paulista neste período. Operações especiais serão implementadas para atender à demanda.

O maior fluxo de veículos é esperado para o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070), que, segundo a empresa concessionária, Ecopistas, deve receber em torno de 1,6 milhão de veículos.

Em seguida, vem o Rodoanel Mario Covas: os trechos Sul e Leste, administrados pela SPMar, devem receber mais de 1,5 milhão de veículos, assim como o trecho Oeste, de responsabilidade da CCR Rodoanel.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, é esperada a circulação de aproximadamente 1,2 milhão de veículos durante os feriados do fim de ano.

E no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a estimativa da concessionária Ecovias é de que cerca de 1,1 milhão de veículos desçam a serra em direção às praias da Baixada Santista e, depois, retornem.

O Sistema Castello-Raposo, operado pela ViaOeste, deve ter um fluxo total de aproximadamente 1 milhão de veículos no período. E na Rodovia dos Tamoios (SP-099), que conduz ao Litoral Norte, a previsão é de que cerca de 373 mil veículos circulem entre os dias 22 e 26 de dezembro e os dias 29 de dezembro e 2 de janeiro.

A Artesp diz que, para atender a essa demanda, além de operações de redirecionamento do fluxo, listadas mais abaixo na reportagem, os Centros de Controles Operacionais (CCOs) das concessionárias, responsáveis pela gestão de 11,1 mil quilômetros de malha rodoviária concedida no Estado, serão reforçados.

"Monitoramento e operação de equipamentos, incluindo contadores veiculares (SATs), câmeras CFTV, painéis de mensagens variáveis (painéis eletrônicos que informam sobre as condições da rodovia), além de call boxes (telefones de emergência), pontos de Wi-Fi e estações meteorológicas" estão entre os pontos que ganharão atenção especial.

As rodovias citadas já possuem uma rede de mais de 220 ambulâncias, 289 guinchos e 200 postos e bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs) para atendimento aos usuários nas rodovias, segundo a agência. Em casos de emergência, é possível entrar em contato direto com as empresas.

Confira os telefones por onde pedir socorro em cada rodovia:

- Ayrton Senna/Carvalho Pinto: 0800 777 0070;

- Trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas: 0800 773-6699;

- Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas: 0800 774 88 77;

- Anhanguera/Bandeirantes: 0800 055 55 50;

- Anchieta/Imigrantes: 0800 019 7878.

Como funcionarão as rodovias durante os feriados?

As operações especiais de fluxo de trânsito funcionarão de acordo com a necessidade e horários de maior pico previsto em cada uma delas. Confira:

Anchieta e Imigrantes

- Operação Descida: terá sete pistas no sentido litoral e três no sentido capital e será implementada neste o sábado, 23, das 7h às 13h, para o Natal e no próximo sábado, 30, durante "a maior parte do dia", para o Ano Novo;

- Operação Subida: serão duas pistas sentido litoral e oito sentido capital, no dia 1º de janeiro, entre 1h e zero hora. "Para o retorno do Natal não está prevista a operação, mas é importante lembrar que todos os horários podem sofrer mudanças devido às condições do tráfego ou ocorrências relevantes no sistema", diz a Ecovias.

Anhanguera e Bandeirantes

- Natal: os horários de maior movimento previstos são neste sábado, 23, das 9h às 15h, e na segunda-feira, 25, das 14h às 22h. Não haverá operações especiais para carros;

- Ano Novo: o fluxo mais intenso está previsto para acontecer na próxima sexta-feira, 29, das 15h às 21h, no sábado, 30, das 9h às 15h, e na segunda-feira, 1º de janeiro, das 14h às 22h;

- Operação Caminhão: durante todo o período, os caminhões que vão para a capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) serão desviados para a Via Anhanguera (SP-330), no trecho do km 48 ao km 23.

O acesso será feito pela Saída 48 da Bandeirantes, com "o objetivo de melhorar a distribuição do tráfego durante o feriado".

Ayrton Senna e Carvalho Pinto

- Natal: os horários de pico são previstos para este sábado, 23, das 7h às 13h, e na segunda-feira, 25, das 16h às 20h;

- Ano Novo: o fluxo deve ser mais intenso na terça-feira, 26, entre 8h e 14h; na quarta-feira, 27, entre 8h e 14h; na quinta-feira, 28, entre 7h e 18h; na sexta-feira, 29, entre 14h e 19h e na segunda-feira, 1º de janeiro, das 16h às 20h.

Rodovia dos Tamoios

- Natal: maior movimento entre os dias 22 e 23 no sentido litoral e entre a tarde e noite do dia 25 na volta, sentido São José dos Campos;

- Ano Novo: trânsito mais intenso nos 29 e 30, durante todo o dia, no sentido litoral. Nos dias 1º e 2, o fluxo é grande durante todo o dia no sentido São José dos Campos.

Rodoanel

- Natal: os melhores horários para viajar, de acordo com a Artesp, são no final da noite e início da manhã, em qualquer dia;

- Ano Novo: a previsão é que o tráfego seja intenso entre os dias 29 e 1º de janeiro.