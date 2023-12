Tiroteio na Av. Brasil termina com nove pessoas feridas

Rio - A véspera de Natal foi de terror para quem passava pela Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na tarde deste domingo (24). Um confronto entre policiais militares e criminosos deixou nove pessoas feridas.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) desconfiaram de um carro que saiu do Complexo da Maré e fizeram uma abordagem. No entanto, os suspeitos revidaram com muitos tiros.

Três veículos que passavam pelo local no momento e uma viatura da PM foram atingidos. Os criminosos conseguiram escapar e as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Bonsucesso.

O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso) e a perícia no local foi feita para recolher as cápsulas deflagradas.