Cláudia Alencar apresenta piora e respira com auxílio de aparelhos

A atriz Cláudia Claudia Alencar, de 73 anos, apresentou uma piora em seu quadro de saúde de acordo com um boletim médico divulgado na tarde deste domingo (24). De acordo com os médicos que a atendem na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, ela respira com a ajuda de aparelhos após o diagnóstico de infecção bacteriana.



"A Sra. Claudia G. Alencar foi submetida hoje à reavaliação do sítio cirúrgico. Devido ao procedimento cirúrgico e à piora clínica nas últimas 24h, com achados compatíveis com septicemia e instabilidade hemodinâmica, permanecerá sedada, em ventilação mecânica e antibioticoterapia de amplo espectro", informa o boletim.



Na manhã deste domingo, Cláudia, que está internada há uma semana, foi submetida a uma cirurgia na região lombar da coluna vertebral para a drenagem de uma secreção. O objetivo dos médicos é descobrir qual bactéria está atacando o organismo. Além disso, a atriz sofre com um quadro severo de anemia, tanto que foi necessária uma transfusão de sangue na noite de sábado (23).