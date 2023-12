Sete detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória (CDP) Belém I, na zona leste de São Paulo, na noite da segunda-feira, 25, dia de Natal. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), a Polícia Militar ainda faz buscas na região. A ocorrência foi registrada por volta das 20h30.

Conforme as investigações, eles fugiram após danificarem parte de um alambrado, o ferrolho de um portão e uma janela.

"Eles renderam um segurança e fugiram com os tênis e o radiocomunicador da vítima. Os fugitivos eram do regime semiaberto", afirmou a SSP.

O caso foi registrado como evasão e roubo no 30º DP (Tatuapé) e conta com o apoio do 81º DP (Belém), área dos fatos.

A Polícia Civil também está investigando a ocorrência.