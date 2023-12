Show de Alok vai quadruplicar população da cidade paulista de Gavião Peixoto

Um show do DJ Alok vai ao menos quadruplicar a população de Gavião Peixoto, cidade da região norte do estado de São Paulo, nesta quarta-feira, 26. A população local é de 4.702 habitantes, segundo o IBGE, e os 20 mil ingressos para a apresentação estão esgotados, segundo os organizadores. O evento é gratuito e faz parte das comemorações do aniversário de 28 anos do município, criado em 27 de dezembro de 1995. A prefeitura e a organização montaram uma operação de guerra para atender esse público.

Será a maior festa da história da cidade, embora não seja o único megashow. Em julho deste ano, a prefeitura contratou um show do grupo de samba e pagode Raça Negra, que atraiu 14 mil pessoas com ingresso pago. Para o show de Alok, a entrada do público foi limitada por exigência da Polícia Militar e do Ministério Público estadual, para facilitar o controle de acesso. Os ingressos foram distribuídos pela internet. A festa será em local isolado, fora da área urbana.

O DJ foi contratado por R$ 450 mil a serem pagos pelo município, como informa o Portal da Transparência da prefeitura. O prefeito Adriano Marçal (PSD) disse que vê o gasto como um investimento. Os cofres municipais são irrigados com recursos gerados pela fábrica de aviões da Embraer, que se instalou em Gavião Peixoto em 2001. "A cidade está bonita, nosso comércio está movimentado, as pessoas vêm e consomem. Nosso investimento acaba trazendo retorno, pois promove a cidade. É um município diferenciado por conta de uma empresa que está aqui", disse. Gavião Peixoto tem apenas quatro restaurantes e nenhum hotel.

Marçal afirma que a cidade gasta 32% do orçamento em saúde, acima do mínimo legal de 25%. O orçamento de 2023 é de R$ 65 milhões. "Nossas contas estão em ordem, (o show) não é uma loucura do prefeito. Os investimentos em saúde, educação, cultura, tudo é feito dentro de um contexto orçamentário. Faz um ano que a gente se organiza com toda uma equipe para chegar nessa data sem dívida. Não temos um centavo de precatório para pagar. Vamos virar o ano com um recurso financeiro legal em caixa. É um município diferenciado por conta de uma empresa que está aqui", disse.

Grande aparato

Gavião Peixoto receberá um reforço de 80 policiais militares de Araraquara, maior cidade próxima, que irão trabalhar com os 11 policiais militares do efetivo local. Na parte interna do Centro de Eventos, ao menos 150 pessoas contratadas pela prefeitura irão trabalhar como seguranças particulares, brigada de incêndio e na orientação ao público.

O trânsito da cidade será alterado para comportar a quantidade de carros. A Polícia Militar informou que vai instalar uma Base Comunitária Móvel no dia do show, além de fazer uma barreira a 400 metros da portaria do evento para evitar o acesso de pessoas que não estiverem com o voucher em mãos. Haverá também monitoramento por câmeras, tanto na parte interna quanto externa do evento. Todas as entradas da cidade estarão monitoradas por viaturas da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária, que irão realizar teste de bafômetro nos motoristas.

Barreiras da Polícia Militar Rodoviária serão instaladas nas principais rodovias de acesso ao município, como a Washington Luís (SP-310) e a Victor Maida (SP-331), além das vicinais. O recinto do show terá uma tenda ambulatória com duas ambulâncias - uma básica e uma avançada - e equipe médica terceirizada. O Pronto Socorro Municipal terá reforço de dois médicos, além de equipe de enfermagem e ambulâncias a postos, segundo a coordenadora Michele Fagnani. "Estamos na maior expectativa porque já tivemos festas juninas, rodeios e outras festas, mas nunca tivemos um evento desse porte", disse.

Moradora da cidade, a funcionária pública Daiane Sabino está com o voucher nas mãos. "Vou com meu marido e minha filha e estamos muito animados. É a primeira vez que a gente vai em um show tão grandioso e ainda mais com o Alok", disse. Fã do músico, a universitária Fabiana Fontes, de 19 anos, vai interromper suas férias no litoral paulista para voltar à terrinha apenas para o show. "Mesmo que estivesse mais longe eu voltaria. Ver o Alok em Gavião Peixoto é algo que eu jamais tinha sonhado", disse.

Por exigência do Ministério Público, os menores de 16 anos terão acesso por uma entrada exclusiva e receberão uma pulseira de identificação que impede a compra de bebidas alcoólicas. Os menores constam de um cadastro com identificação dos pais e responsáveis. Para garantir o cumprimento, haverá uma central de monitoramento checando as câmeras e as imagens serão disponibilizadas para o Conselho Tutelar.

Sobre a contratação de Alok, que faz sucesso com música eletrônica, para fazer show em uma região em que predomina a música sertaneja, o prefeito disse que se trata de um artista renomado internacionalmente e o intuito é divulgar o município. "É uma pessoa carismática, que deixa uma boa impressão por onde passa. Tem empresários de outros estados e até de outros países que nos ligam para saber o que tem na cidade para atrair o Alok."

Ele lembrou que, quando houve o ataque do Hamas a Israel, em outubro deste ano, o pai do músico estava tocando em um evento na Faixa de Gaza. "O translado das pessoas para cá foi feito em um avião que é feito aqui em Gavião Peixoto. É um avião da Embraer e o Alok sabe disso. O interior de São Paulo mudou muito. Antes, um show destes só acontecia em grandes cidades e capitais. Hoje, outras cidades do entorno, como Boa Esperança, Nova Europa e Tabatinga, também estão trazendo grandes shows."

A festa do aniversário da cidade vai até sexta-feira, 29, e terá ainda a cantora Yasmin Santos e a dupla sertaneja Ícaro e Gilmar, que receberão cachês de R$ 172 mil e R$ 280 mil respectivamente. O Ministério Público informou que orienta os municípios sobre os procedimentos para contratações de artistas, de forma a evitar danos ao erário. A reportagem entrou em contato com a assessoria de Alok e aguarda retorno. O espaço segue aberto.