Reprovação ao governo Marcelino indica mudanças nas Eleições de 2024 em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Pesquisa realizada pelo instituto GPP indica grande reprovação do governo Marcelino e favoritismo da oposição para as eleições de 2024 em Rio das Ostras.



Na pesquisa, realizada entre os dias 02 e 03 de dezembro, a administração do atual prefeito Marcelino da Farmácia é considerada ruim ou péssima por 50,8% do eleitorado. Apenas 12,2% dos eleitores consideram a gestão como boa ou ótima enquanto 34,9% a consideram como regular.



Na pergunta direta sobre a aprovação ou reprovação do governo, 67,2% dos entrevistados reprovam a gestão Marcelino enquanto apenas 21,1% aprovam. Indecisos somam 11,7% da amostra.



Nas intenções de voto para a sucessão municipal, o líder da oposição na Câmara Municipal, vereador Carlos Augusto (MDB) aparece como amplo favorito a vencer as eleições com 37,9% das intenções de voto contra 14,9% do segundo colocado, Fábio Simões. Apoiado por Marcelino, o vereador Maurício BM aparece a terceira colocação com apenas 9,8%. Os demais candidatos somam 6,1%, brancos e Nulos, 12,4. Não souberam responder ou não responderam à pesquisa 15,7% dos entrevistados.



Foram ouvidas 400 pessoas entre os dias 03 e 04 de dezembro. A margem de erro é de cinco pontos percentuais com intervalo de confiança de 95%.