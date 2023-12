Réveillon em Macaé terá queima de fogos com 50% menos barulho

Macaé - Diversos órgãos se reuniram para ajustar os detalhes do Réveillon em Macaé. A celebração, que terá início às 19h, contará com dois palcos nos Cavaleiros e na Barra, com shows de artistas como Elba Ramalho, Glauco Zulo, Ferrugem e Bira Bello. Um espetáculo de fogos de 12 minutos, com redução de 50% no barulho, promete encantar o público. Quatro balsas serão posicionadas a 500 metros da faixa de areia.



A mudança na localização das balsas, uma novidade este ano, visa abafar o som e proporcionar uma experiência mais agradável para o público. A ocupação total na rede hoteleira, com 100%, indica o sucesso do evento em atrair visitantes para a cidade.

Segundo equipe serão colocados 120 ônibus do transporte coletivo urbano em circulação no Réveillon Foto: Divulgação

A Diretoria de Transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana recebeu solicitação de 18 ônibus de turismo apenas nesta terça-feira, e o Terminal Central operará 24 horas durante o Réveillon. Serão colocados 120 ônibus do transporte coletivo urbano em circulação, com ônibus especiais saindo de 30 em 30 minutos da Região Serrana e Bicudas para os shows e queima de fogos.



Banheiros químicos nas orlas da Barra, Cavaleiros, Pecado e Imbetiba, além da atuação 24 horas da equipe de Serviços Públicos para limpeza, são preparativos para receber os espectadores. Postos médicos nos Cavaleiros e na Barra, atuação da Guarda Municipal, GAOP da Ordem Pública, Defesa Civil e 32º Batalhão de Polícia Militar garantirão a segurança do evento.



A Diretoria de Trânsito da Mobilidade Urbana terá agentes nos Cavaleiros e na Barra para garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos pedestres. A Avenida Atlântica nos Cavaleiros será interditada a partir da Rua Winston Churchil às 15h até o término das comemorações do Réveillon. A Diretoria de Transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana recebeu solicitação de 18 ônibus de turismo apenas nesta terça-feira, e o Terminal Central operará 24 horas durante o Réveillon. Serão colocados 120 ônibus do transporte coletivo urbano em circulação, com ônibus especiais saindo de 30 em 30 minutos da Região Serrana e Bicudas para os shows e queima de fogos.Banheiros químicos nas orlas da Barra, Cavaleiros, Pecado e Imbetiba, além da atuação 24 horas da equipe de Serviços Públicos para limpeza, são preparativos para receber os espectadores. Postos médicos nos Cavaleiros e na Barra, atuação da Guarda Municipal, GAOP da Ordem Pública, Defesa Civil e 32º Batalhão de Polícia Militar garantirão a segurança do evento.A Diretoria de Trânsito da Mobilidade Urbana terá agentes nos Cavaleiros e na Barra para garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos pedestres. A Avenida Atlântica nos Cavaleiros será interditada a partir da Rua Winston Churchil às 15h até o término das comemorações do Réveillon.