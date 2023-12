Cidades do RS e SC registram geada em onda de 'frio atípico'

Cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, no Sul do Brasil, tiveram um amanhecer com geadas isoladas nesta quarta-feira, 27, de acordo com a empresa de meteorologia MetSul. As mínimas registradas nos dois Estados foram mais baixas do que em todas as estações oficiais da Patagônia, na Argentina.

De acordo com a MetSul, o frio foi "atípico" para essa época do ano e tem a ver com um ciclone extratropical que se formou na segunda, 25. Ocorreu formação de geada isolada em baixadas do Planalto Sul Catarinense e da região de São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul.

"O frio esteve associado a um centro de alta pressão de 1.020 hPa que garantiu o tempo aberto, vento fraco a calmo e o perfil vertical bastante seco da atmosfera, proporcionando um maior resfriamento noturno e a queda acentuada da temperatura", explicou a empresa de meteorologia.

Um ciclone extratropical, que se formou na costa gaúcha na segunda, 25, impulsionou uma massa de ar frio para o Sul do Brasil, que, por sua vez, derrubou as temperaturas "com noites frias e tardes agradáveis para esta época do ano".

Em Santa Catarina, a temperatura mínima foi de 4,7º C na quarta, 27, em São Joaquim. No Rio Grande do Sul, São José dos Ausentes, encarou uma mínima de 4,6°C.