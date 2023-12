Lancha pega fogo em Caraguatatuba, no litoral norte de SP; duas pessoas são hospitalizadas

Uma lancha com 11 pessoas pegou fogo em alto-mar na tarde desta quinta-feira, 28, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. O motivo do incêndio ainda é investigado. Dois tripulantes foram socorridos para um hospital da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 15h, quando a embarcação estava nos arredores da Praia de Capricórnio. Vídeos publicados nas redes sociais mostram uma fumaça espessa saindo da lancha durante o incêndio.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a tripulação foi socorrida por barcos que passavam por perto durante o acidente e levada de bote para a Praia Martim de Sá, que também fica próxima ao local onde ocorreu o incêndio. O local foi isolado pela Capitania dos Portos.

Duas pessoas precisaram ser socorridas para a Santa Casa Stella Maris, na região central de Caraguatatuba. Uma delas apresentou um hematoma na cabeça (lesão frontal subgaleal) e outra teve pressão baixa.