Aos 90 anos, Ary Fontoura será tema de documentário no Globoplay

No ar na novela Fuzuê, o ator de 90 anos será tema da série documental Tributo, produção original da Globoplay. O espsódio que vai celebrar a carreira de um dos atores mais importantes da televisão entrará no ar em janeiro, em data ainda a ser anunciada pela plataforma.

O documentário terá depoimentos de atores e amigos que fazem parte da carreira do ator curitibano que trabalhou no rádio, no teatro e fez grande fama na televisão.

Entre seus personagens mais marcantes em telenovelas estão o professor Aristóbulo Camargo, de Saramandaia (1976), o avarento Nonô Correa, em Amor Com Amor Se Paga (1984); o prefeito corrupto Florindo Abelha, em Roque Santeiro (1985); o temido Coronel Arthur da Tapitanga, em Tieta (1989); e o criminoso Silveirinha, em A Favorita (2008).

Durante a pandemia de covid, Ary se reinventou como influencer digital. Atualmente, conta com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, onde faz anúncios e vídeos de humor.

A série Tributo, que vem sendo produzida há algum tempo, estreou com um episódio que contou a trajetória da atriz Léa Garcia, logo após sua morte, em agosto de 2023, aos 90 anos.