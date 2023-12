Operação especial para o Réveillon garante mobilidade e segurança em Macaé

Macaé - Com a chegada do Réveillon e a expectativa de um grande público e turistas, a cidade de Macaé se prepara para uma operação especial de trânsito e transporte no domingo (31), de dezembro. A rede hoteleira está com 100% de ocupação, reforçando a necessidade de uma logística eficiente para garantir a ordem e segurança no evento.



A Secretaria de Mobilidade Urbana, em colaboração com a Diretoria de Trânsito, mobilizará agentes nos bairros Cavaleiros, Bairro da Glória, Barra, Pecado e Sana. O objetivo é garantir o ordenamento viário, a fluidez do tráfego e a segurança dos pedestres. Simultaneamente, a Diretoria de Transporte terá fiscais para assegurar o atendimento do serviço de ônibus urbano à população.



Quanto ao transporte, a Diretoria informa que veículos como vans, micro-ônibus e ônibus de turismo deverão estacionar na Avenida Lindaura Baptista Machado, próxima ao novo hospital da Unimed, na Linha Verde. Para o Réveillon, serão disponibilizados 120 ônibus do transporte coletivo urbano, com o Terminal Central operando 24 horas. Para quem vem da Região Serrana e Bicudas, ônibus partirão a cada 30 minutos a partir da meia-noite.



No bairro Cavaleiros, a Avenida Atlântica será interditada a partir das 15h, entre a Rua Winston Churchill e a Rua Acapulco, para os shows e queima de fogos. O acesso de veículos será permitido apenas para moradores e estacionamentos particulares, mediante apresentação de comprovante de residência. Estacionamento de ônibus de turismo na orla das praias dos Cavaleiros e Pecado será proibido.



Na Barra, a partir das 20h, cones serão colocados na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), nos dois sentidos, próximo à Ilha da Caieira, para garantir a segurança dos pedestres. Agentes de trânsito estarão presentes até o final do evento. No Pecado, a equipe de trânsito dará apoio operacional, fiscalizando a Avenida José Passos de Souza Júnior, proibindo o estacionamento em ambos os lados da rua, da Rua Guarujá à Rua Itaipu.



Em Bairro da Glória (Cabine da PM) e Cancela Preta, a partir das 20h, haverá estreitamento do fluxo de trânsito para a direita na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em frente à Brasil Center, nos dois sentidos. Para garantir a ordem viária no sexto distrito de Sana, que recebe um grande número de visitantes, os agentes de trânsito estarão atuando para evitar estacionamentos irregulares e garantir que não haja conflito de fluxo no acesso às cachoeiras.