Vai chover no réveillon? Veja previsão do tempo para as capitais do País

A passagem para 2024 deve ter tempo instável na maior parte do País. Segundo os modelos de previsão meteorológicas, no último fim de semana de 2023 a instabilidade é ocasionada por uma frente fria que chega pelo Sul do Brasil, trazendo umidade também para o Sudeste.

A chegada de uma nova frente fria nesta sexta-feira, 29, deve diminuir as temperaturas na Região Sul nos próximos dias, de acordo com a Climatempo. A previsão aponta uma virada do ano com temperatura amena. Durante o domingo, 31, há condições de chuva fraca no litoral do Paraná e de chuviscos em Florianópolis e na grande Curitiba.

Veja a previsão do tempo para as capitais da Região Sul no dia 31:

- Curitiba (PR) - 13ºC/26ºC - muitas nuvens;

- Florianópolis (SC) - 18ºC/25ºC - muitas nuvens;

- Porto Alegre (RS) - 14ºC/24ºC - muitas nuvens.

O dia 31 poderá ser chuvoso e com queda de temperatura no Estado do Rio. Na capital, que deve atrair número recorde mais uma vez para sua festa da virada de Copacabana, a previsão é de chuva frequente em todo o dia, por vezes grossa, mas sem expectativa de temporal, podendo ficar mais forte na madrugada de sábado para domingo. Ainda segundo os modelos da Climatempo, há chance de chuva fraca no momento da passagem do ano.

São Paulo também vai ter tempo encoberto e ameno nos últimos dias do ano. Apesar da previsão de calor de 35ºC para essa sexta, 29, as temperaturas vão ficar abaixo dos 30ºC no fim de semana. Na capital, a máxima não deve passar dos 24ºC. Já no litoral paulista, a expectativa é de céu fechado e pouco sol, com chuva fraca a moderada. O tempo abafado deve deixar os termômetros com máxima prevista entre 26ºC e 27ºC em cidades do litoral que são tradicionais destinos de fim de ano, como Praia Grande, Santos, São Sebastião e Guarujá. Apesar do céu mais carregado, não há previsão de chuva para a virada do ano.

Veja a previsão do tempo para as capitais da Região Sudeste no dia 31:

- Belo Horizonte (MG) - 20ºC/30ºC - nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas;

- Rio de Janeiro (RJ) - 20ºC/35ºC - muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas;

São Paulo (SP) - 17ºC/21ºC - muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas;

Vitória (ES) - 22ºC/33ºC - muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a qualquer momento.

No Centro-Oeste do Brasil, as pancadas rotineiras se alternam com momentos de sol, com maior intensidade prevista para Mato Grosso e Goiás.

Veja a previsão do tempo para as capitais da Região Centro-Oeste no dia 31:

- Brasília (DF) - 18ºC/28ºC - muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas;

- Campo Grande (MS) - 22ºC/29ºC - nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas;

- Cuiabá (MT) - 24ºC/34ºC - nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas;

- Goiânia (GO) - 21ºC/31ºC - muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

No Nordeste, interior e litoral devem ter passagens para 2024 bem diferentes. Enquanto no litoral, as temperaturas devem ficar em torno dos 30ºC, com chuvas isoladas e passageiras e uma virada de ano com possibilidade baixa de garoa, a previsão é de temporais para o interior da região, com chuvas mais intensas e raios. A instabilidade em toda a área é consequência do enfraquecimento de uma massa de ar seco que estava estacionada sobre a área e deve perder força até o fim do dia.

Veja a previsão do tempo para as capitais da Região Nordeste no dia 31:

- Aracaju (SE) - 24ºC/30ºC com muitas nuvens;

- Fortaleza (CE) - 25ºC/31ºC - muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas;

- João Pessoa (PB) - 25ºC/31ºC - muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas;

- Maceió (AL) - 25ºC/31ºC - muitas nuvens;

- Natal (RN) - 24ºC/29ºC - muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas;

- Recife (PE) - 25ºC/29ºC - muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas;

- Salvador (BA) - 25ºC/31ºC - muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas;

- São Luís (MA) - 25ºC/31ºC - muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas;

- Teresina (PI) - 24ºC/31ºC - muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Para a Região Norte, os modelos de previsão do tempo mostram uma massa de muitas nuvens que devem trazer pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A média das temperaturas devem variar entre 21°C e 31ºC, com destaque para Boa Vista, que deve chegar aos 35ºC.

Veja a previsão do tempo para as capitais da Região Norte no dia 31:

- Belém (PA) - 24ºC a 32ºC - muitas nuvens, muitas pancadas de chuva e trovoadas isoladas;

- Boa Vista (RR) - 25ºC/35ºC - muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas;

- Macapá (AP) - 24ºC/33ºC - muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas;

- Manaus (AM) - 24ºC/33ºC - muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas;

- Palmas (TO) - 24ºC/31ºC - muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas;

- Porto Velho (RO) - 24ºC/31ºC - nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas;

- Rio Branco (AC) - 24ºC/31ºC - muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A expectativa das equipes meteorológicas é que o primeiro dia de 2024 seja de clima instável na maior parte do País, com chuva frequente e temporais previstos para o Espírito Santo, norte do Rio, a maior parte de Minas e a Região Centro-Oeste, com o sol garantido somente no litoral nordestino.