Oficinas de teatro de bonecos abordaram temas sobre sustentabilidade em Petrópolis (RJ)

O Projeto “Bonecos em Ação” realizou sua culminância entre os dias 11 e 14 de dezembro, a finalização das oficinas de teatro de bonecos nas escolas públicas: Escola M. Paroquial São Francisco de Assis, Escola Municipal Antônio Leite Garcia, Escola Municipal Rosemira de Oliveira, Escola M. São José do Caetitu e Escola M. Duque de Caxias, na cidade de Petrópolis (RJ). As crianças tiveram contato com oficinas de teatro de bonecos e técnicas de criação e confecção de bonecos de teatro, usando material reciclável e realizaram apresentações para a comunidade com a conclusão das oficinas.

As oficinas do “Bonecos em Ação” contaram com aulas de técnicas de roteirização, manipulação e confecção de bonecos, cenários e adereços com materiais recicláveis. Ao final das oficinas, os alunos apresentaram para a comunidade o que aprenderam e ensaiaram durante as aulas, focando nos temas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Em Petrópolis (RJ), o projeto contemplou 245 crianças matriculadas nas oficinas, e distribuídas em 7 turmas, além da promoção de palestras sobre meio ambiente e sustentabilidade. O projeto encerrou sua atividades letivas com apresentações teatrais feitas pelos alunos participantes do projeto. O projeto contou com a presença de monitor de acessibilidade e intérprete de Libras.

Viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, “Bonecos em ação” é uma realização do Ministério da Cultura com produção da Sancell, apoio da SSP e Incentivar Produções, e patrocínio da GE Celma.

Instituições que receberam as estruturas e oficinas: Escola M. Paroquial São Francisco de Assis, Escola Municipal Antonio Leite Garcia, Escola Municipal Rosemira de Oliveira, Escola M. São José do Caetitu e Escola M. Duque de Caxias.

Sobre a GE Celma: A GE Celma, com cinco unidades distribuídas por Petrópolis, Três Rios e Rio de Janeiro, é uma das principais unidades de revisão e manutenção de motores Aeronáuticos do mundo. É considerada uma das maiores exportadoras do Brasil e conta com aproximadamente três mil colaboradores.

Sobre o Ministério: A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). Essas ações são patrocinadas pela GE Celma. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura.