Larissa Manoela comemora 23 anos com samba e churrasco

A atriz Larissa Manoela completou 23 anos nesta quinta-feira, dia 28. Para comemorar a data, ela ganhou uma festa. A comemoração ocorreu no Rio de Janeiro e teve roda de samba e churrasco para amigos e convidados da atriz.

Larissa esteve o tempo todo acompanhada do marido, o também ator André Luiz Frambach, com quem ela se casou recentemente. Nas imagens que postou em suas redes sociais é possível ver a decoração em tons de rosa atrás da mesa do bolo. "Eu não paro de receber presentes. Que amor! Amo muito todos vocês", escreveu Larissa.

Um perfil de nome "Sonhos de Lari", dedicado à atriz, publicou um vídeo em que convidados definem Larissa em uma palavra. Entre as palavras mencionadas pelos amigos da aniversariante estão "guerreira", "doçura", "diferenciada", "sonhadora", "maluca", "luz" e "livre".