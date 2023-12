Como vai ser o réveillon na Avenida Paulista? Veja atrações e como chegar

O réveillon da Avenida Paulista, tradicional festa na cidade de São Paulo, vai ser marcado neste ano por uma contagem regressiva para 2024 ao som de, hit eternizado nas vozes de Chitãozinho e Xororó. Além da dupla, a festa terá também atrações como Zezé Di Camargo (em show solo) e Claudia Leitte.

A programação musical começa às 17h de domingo, 31, e se estende até o meio da madrugada de segunda-feira, 1º - o último show está marcado para 1h30. A Prefeitura prevê um esquema especial de segurança por conta da festa, com revista para acessar a Avenida Paulista.

Haverá ainda oferta de ônibus gratuitos, em continuidade à tarifa zero anunciada pela Prefeitura neste mês, e regime especial do Metrô. Algumas das linhas que atendem a região, como a 1-Azul e 2-Verde, terão funcionamento ininterrupto para atender o público da festa.

"A gente tem uma expectativa de 2 milhões de pessoas", disse em entrevista à Rádio Eldorado a secretária municipal de Cultura, Aline Torres. Segundo ela, um dos diferenciais deste ano é a "diversidade musical" na programação. "A gente tem desde o gospel ao sertanejo, ao axé, ao R&B."

O palco da virada foi montado entre as ruas Bela Cintra e Haddock Lobo, quase no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua da Consolação. A decoração faz referência a alguns dos prédios mais icônicos da cidade, como Farol Santander, Catedral da Sé e Estação da Luz.

O ápice da festa de réveillon na Avenida Paulista deve ser marcado pela música Evidências, de Chitãozinho e Xororó. A dupla se apresenta às 23h de domingo. "Vai ser o nosso ponto principal: fazer a contagem regressiva para a meia-noite com Chitãozinho e Xororó", disse Aline.

Quais vão ser as atrações do réveillon 2024 na Avenida Paulista?

16h - Abertura para o público;

17h - DJ Cranmarry;

18h - Zezé Di Camargo;

19h - Tom Carfi e Paloma Possi;

20h - DJ Cranmarry;

21h - Claudia Leitte;

22h - DJ Cranmarry;

23h - Chitãozinho e Xororó;

0h30 - Baile do Simonal convida Léo Maia, Ellen Oléria e Ivo Meirelles;

01h50 - Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mocidade Alegre.

No quesito segurança, a secretária Aline Torres disse à Rádio Eldorado que haverá 350 guardas civis metropolitanos em atuação durante a festa. Haverá presença também de cerca de 700 seguranças privados contratados, além de um maior efetivo da Polícia Militar.

"A gente está fazendo um modelo de segurança montado em conjunto com PM, GCM e também com seguranças particulares, que é o mesmo modelo que a gente fez na última Virada Cultural e no aniversário de São Paulo (25 de janeiro), com revistas", disse a secretária.

Segundo ela, haverá pontos de revista e reforço no policiamento em todas as entradas de acesso da Avenida Paulista. Além disso, também houve mudanças logísticas por questões de segurança, como o fechamento, durante a festa, da Estação Consolação, próxima ao cruzamento com a Rua Augusta.

Como chegar até a festa da virada de ônibus?

A Prefeitura de São Paulo informou que, a partir das 20h deste sábado, 30, será feito o fechamento total da Avenida Paulista, nos dois sentidos, entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação. A liberação só acontecerá às 6h de segunda-feira, 1º.

Ao todo, 48 linhas de ônibus terão alterações de itinerários durante as interferências. A Prefeitura preparou um material para consulta de todas as linhas afetadas. Confira aqui .

Tanto no domingo quanto na segunda, os passageiros de ônibus municipais viajam sem pagar nos ônibus na cidade, em medida lançada neste mês. Além dessas datas, a gratuidade também será estendida para Natal e aniversário de São Paulo.

Como vai funcionar o Metrô no dia do réveillon?

No caso do Metrô, a operação das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata será ininterrupta no réveillon. Do domingo para segunda-feira, as estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon-Masp, todas na Linha 2-Verde, ficarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada, atendendo assim ao público que for para a avenida Paulista.

Já todas as demais estações do Metrô, das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata permanecerão abertas para embarque e desembarque até as 2h da manhã do dia 1° e, depois desse horário, continuam funcionando apenas para desembarque dos passageiros.

Por questões de segurança, a Estação Consolação, na Linha 2-Verde, bem próxima de onde ocorrerá a festa, será fechada para embarque às 16h do domingo. Ela reabre às 4h40 de segunda-feira. Os passageiros que necessitarem desembarcar por esta estação serão direcionados para a área de transferência da Linha 4-Amarela, onde poderão desembarcar pela estação Paulista.

Conforme o governo de São Paulo, a circulação de trens das linhas da CPTM será equivalente à de um domingo. Após a operação comercial de domingo, todas as estações estarão abertas somente para desembarque e transferência. Já a operação das linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU será equivalente à programação dos domingos.