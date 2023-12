Eliezer se declara para Viih Tube e anuncia: 'Família vai aumentar'

O influencer Eliezer entrou na onda das retrospectivas de momentos marcantes de 2023 em seu perfil no Instagram. Na quarta, 26, o ex-BBB relembrou os momentos intensos vividos com a mulher, Viih Tube, e a filha, Lua, nos últimos meses. Na legenda, chegou a anunciar que a família iria aumentar, dando indícios que o casal estaria planejando um segundo bebê.

Bem-humorado, Eliezer mostrou como pode ter sido o ano de seus amigos, regados a festas e curtição, em comparação com o seu ano, com direito a imagens cuidando e embalando o sono da filha. "Só a minha que foi assim? Brincadeiras de lado, quero dizer que 2023 foi o melhor ano da minha vida. Muito obrigado, meu Deus, pela vida da minha filha e por ter me dado minha família linda. E pode vir 2024 que a família vai aumentar", brincou.

Os seguidores se encantaram com a homenagem: "Sua retrospectiva foi a melhor!", disse uma seguidora. "Vem mais um irmãozinho(a) pra Lua em 2024", insinuou outra.

Em outro vídeo publicado nesta sexta, 29, Eliezer se declarou à amada. Ao som de Olha Onde a Gente Chegou, de Manu Bahtidão, a retrospectiva mostra cenas com Vihh Tube, do casamento ao parto da filha do casal. "É a nossa música, é o nosso amor que muita gente não acreditou, mas está aí, calando a boca do povo. Vihh Tube, olha onde a gente chegou! Te amo até o fim dos tempos", derreteu-se.

O ano foi, de fato, intenso para o casal de ex-BBB's. Em março, eles se casaram e em abril, Lua nasceu.