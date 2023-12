Vídeo: Compadre Washington recebe alta e mostra curativos de cirurgia

Após ser internado em estado de emergência na madrugada da última sexta-feira, 29, em Salvador, Compadre Washington recebeu alta na manhã deste sábado, 30. O cantor divulgou um vídeo em seu story do Instagram atualizando os seguidores sobre seu estado de saúde. Ele explicou que precisou passar por uma cirurgia de apendicite.

De acordo com boletim médico emitido pelo Hospital Mater Dei de Salvador, o cantor apresentou melhora após a cirurgia. O cantor deu entrada no hospital com quadro de desconforto abdominal, sendo submetido a exames com achado sugestivo de apendicite aguda.

"O paciente evolui clinicamente estável, em unidade de internação aberta, sem intercorrências no período e com boa recuperação após a cirurgia, tendo condições de alta hospitalar para acompanhamento ambulatorial e devendo manter repouso", informou o boletim.

Ainda na cama do hospital, Compadre tranquilizou o público com seu bom humor característico, com direito a bordão: "Fiz o exame, vi que tava com apendicite e tive que operar, tu tu tu pá!".

Depois, publicou um story já em pé, mostrando a cicatriz da cirurgia. Ele esclareceu que o show do É o Tchan! no Rio de Janeiro, que acontece na virada, será tocado pelo companheiro de grupo, Beto Jamaica.

Compadre Washington recebe alta e mostra curativos de cirurgia



Crédito Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/lrU2RXXqI2 — Jornal Meia Hora (@meiahora) December 30, 2023

Internação em julho

O cantor já havia sido internado no dia 26 de junho e ficou no hospital por nove dias. O músico foi levado à unidade após sentir um desconforto na região abdominal, enquanto se apresentava no trio elétrico do Arrastão dos Ambulantes, na cidade de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, a cerca de 66 km da capital baiana.