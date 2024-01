Drone fica preso em cabelo de fã durante show de Alok; assista

Uma fã levou um susto durante o show do DJ Alok no sábado, 30, em Jurerê Internacional, Florianópolis (SC). Um dos drones usados na apresentação ficou preso em seu cabelo. O vídeo, que mostra pessoas na plateia tentando tirar o aparelho da mulher ao som de "Eu Não Vou Embora", viralizou nas redes sociais. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente. Veja aqui