Público lota as areias da Praia de Copacabana para o Réveillon

Rio - Milhares de cariocas e turistas lotaram a orla da Praia de Copacabana para aproveitar a noite de Réveillon. O público que compareceu ao local pode aproveitar shows da DJ Tamy, Luísa Sonza, Gloria Groove e muito mais. A previsão de duração da queima de fogos durante a virada é de 12 minutos, que será acompanhada da Nova Orquestra.

A festa conta com shows de Nattan, Luísa Sonza, Gloria Groove, Ludmilla, e da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, no Palco Copacabana. Já o Palco Samba recebe apresentações de Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Belo e da escola de samba Unidos do Viradouro.



Devotos aproveitaram a noite de Ano-Novo para fazer oferendas para Iemanjá. Para os adeptos das religiões de matriz africana, o ritual é uma oportunidade de se despedir do ano que passou de dar boas-vindas ao ano que chega.