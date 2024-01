Preta Gil faz balanço de seu 2023: 'minha vida virou de cabeça pra baixo'

Preta Gil publicou uma retrospectiva em seu Instagram neste domingo, 31, fazendo um verdadeiro balanço de sua vida após a descoberta do câncer no reto, ainda em janeiro. "Minha vida virou de cabeça pra baixo, eu tive medo, mas a minha fé me blindou e minha família e amigos me deram força pra lutar", escreveu.

A cantora ainda passou uma mensagem para quem também passa pelo que ela viveu. "Descobri uma força em mim que não sabia que tinha. Se você, nesse momento, está passando pelo que passei, saiba que você também tem essa força. Sei que não é nada fácil, mas a nossa cabeça comanda tudo, então tente nutrir seu emocional de positividade!", concluiu.

Preta Gil teve um ano desafiador em 2023. Em janeiro, descobriu o câncer e, em meio à internação, passou por um divórcio conturbado com Rodrigo Godoy. Em dezembro, anunciou que passava pelo fim do tratamento da doença e anunciou sua volta aos palcos.