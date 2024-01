Streaming: janeiro tem estreias como 'True Detective' e 'Mestres do Ar'

As estreias deste mês de janeiro de 2024 contam com diversos filmes e séries em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Globoplay, Apple TV+, Disney+, Star+ e HBO Max. Confira alguns destaques a seguir.

Estreias do streaming no mês de janeiro de 2024

A Sociedade da Neve (Netflix) - 4 de janeiro de 2024

O filme eleito para ser o representante espanhol na disputa por um Oscar relembra a famosa história do grupo de atletas uruguaios que luta para sobreviver após a queda de um avião numa região gelada da Cordilheira dos Andes.

O Jogo da Morte - Parte 2 (Prime Vídeo) - 5 de janeiro de 2024

A série, que estreou seus primeiros episódios no último dia 15 de dezembro, mostra a história de um homem que tenta se matar, mas acaba sendo desafiado pela própria morte: ele terá 12 chances de voltar à vida em um corpo diferente, sempre perto de situações mortíferas. Caso consiga sobreviver, ele pode vivê-la.

Irmãos Sun (Netflix) - 4 de janeiro de 2024

Depois de uma vida sem conhecer os negócios da família, Charles (Justin Chien) descobre que é descendente de líderes da gangue asiática Dragões de Jade. Quando seu pai é assassinado, ele acaba tomando conhecimento de tudo que o cerca e vai a Los Angeles para ajudar sua mãe, Eileen (Michelle Yeoh) e o irmão que até então não sabia que tinha, Bruce (Sam Song Li). Estreia em 4 de janeiro de 2024.

A Criatura de Gyeongseong - Parte 2 (Netflix) - 5 de janeiro de 2024

A série sul-coreana se passa no ano de 1945, quando coisas sinistras acontecem no Hospital Ongseong, em Seul. Além da frieza e tirania dos próprios seres humanos, um homem e uma mulher terão que lidar com um monstro enquanto tentam desvendar mistérios e ajudar outras pessoas inocentes.

Do Outro Lado da Dor (Netflix) - 5 de janeiro de 2024

Buscando retomar o rumo da vida após se tornar viúvo, Marc decide viajar para Paris ao lado de Sophie e Thomas, seus melhores amigos. Sempre acostumado à presença do marido, Oliver, passa por uma jornada de autoconhecimento e também de descobertas nebulosas sobre o passado do antigo companheiro.

Eco (Disney+) - 9 de janeiro de 2024

A nova série da Marvel foca em Eco, personagem que teve seu pai assassinado quando era criança e acabou sendo criada pelo Rei do Crime (conhecido vilão dos universos do Homem-Aranha e Demolidor), com quem se desentenderá no futuro. A protagonista, que se chama Maya, é vivida por Alaqua Cox, e já esteve recentemente em Gavião Arqueiro.

Garoto Devora Universo (Netflix) - 11 de janeiro de 2024

A série narra a história de Eli Bell, um garoto com estrutura familiar fragilizada: o pai abandonou a família, sua mãe é viciada em drogas e chegou a ser presa, o padrasto é um traficante de drogas, e a pessoa que cuida dele é um criminoso famoso, sem contar seu irmão, que não fala. Nessas circunstâncias, o garotinho terá o desafio de enxergar o lado bom da vida e tentar se tornar uma boa pessoa, ainda que precise conviver com o mundo do crime, conflitos de gangues, grupos de skinheads, entre outros complicadores, na intenção de conseguir dinheiro para que sua mãe encontre uma vida melhor.

True Detective: Terra Norturna (HBO Max) - 14 de janeiro de 2024

Com Jodie Foster e Kali Reis estrelam a série sombria de suspense que se passa no Alasca e aborda a investigação de desaparecimentos e mortes de habitantes de uma região gélida, em meio a cenas de mistério e violência.

Cristóbal Balenciaga (Star+) - 19 de janeiro de 2024

Estrelada por Alberto San Juan, a série gira em torno da vida e da obra do estilista espanhol responsável pela criação da grife Balenciaga, que marcou o mundo da moda, incluindo o período de guerra em que precisou sair da Espanha para viver na França.

Griselda (Netflix) - 25 de janeiro de 2024

Protagonizada por Sofia Vergara, a série é inspirada na história de Griselda Blanco, mulher que foi considerada como uma das principais 'chefes' do tráfico internacional de drogas entre a Colômbia e Miami, nos Estados Unidos, em décadas passadas.

Mestres do Ar (Apple TV+) - 26 de janeiro de 2024

Uma das grandes apostas da Apple para o ano que vem, a série traz Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman como produtores-executivos, e atores como Austin Butler, Callum Turner, Antony Boyle, Barry Keoghan no elenco. A história é baseada no livro Mestres do Ar, de Donald L. Miller, que retrata o 'Centésimo Sangrento', grupo do exército norte-americano que promoveu bombardeios sobre a Alemanha Nazista durante a guerra.