Macaé brilha como o melhor Réveillon do interior do Rio de Janeiro

Macaé - Macaé está em festa com a chegada de 2024, sendo reconhecida como o melhor destino para o Réveillon no interior do Estado do Rio de Janeiro. A opinião pública destaca o sucesso da celebração, que atraiu mais de 100 mil pessoas à orla durante a Virada de Ano. A cidade recebeu 100 ônibus de turismo, evidenciando o impacto positivo da atividade turística, que contribuiu para a ocupação total de 100% na rede hoteleira, gerando empregos e renda para o município.

Hotéis à beira da Praia dos Cavaleiros registram ocupação de 100% Foto: Ilustração

A turista Maria do Socorro Castro, de Minas Gerais, elogia a beleza da cidade e a organização do evento: "Que cidade charmosa, nunca vi uma decoração de Natal tão detalhada, uma orla preparada para receber turistas no Réveillon e há organização de trânsito por toda a parte", destaca.O espetáculo musical ficou por conta da rainha do frevo e do forró, Elba Ramalho, na Praia dos Cavaleiros, e do ícone do samba e do pagode, Ferrugem, na Praia da Barra. À meia-noite, o céu da cidade se iluminou por 12 minutos com um show pirotécnico lançado de três balsas na Praia dos Cavaleiros. Além disso, Glauco Zulo e DJ Felipe Tanus animaram o público na Praia dos Cavaleiros. A queima de fogos foi especialmente projetada para ser 50% menos barulhenta, pensando no conforto de animais e crianças, conforme destacou o prefeito Welberth Rezende.