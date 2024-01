Ney Matogrosso reage a gritos de 'Ney, tesão, bonito e gostosão' em show

O cantor Ney Matogrosso foi uma das atrações dos shows de fim de ano no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, no Ceará. Ney se apresentou na noite do dia 31 de dezembro, mas só nesta terça-feira, 2, um vídeo dos fãs provocando o cantor entre uma música e outra viralizou.

Na gravação, o público que esteve presente no show grita, primeiramente, o antigo bordão "lindo, tesão, bonito e gostosão'. Depois, os fãs fazem uma adaptação para "Ney, tesão, bonito e gostosão".

Concentrado, Ney demora alguns segundos para entender a aclamação. Porém, depois, levanta os braços e faz um gesto como se estivesse se entregando ao público, que o ovaciona com palmas e gritos.

Aos 82 anos, Ney vive uma fase de intensa agenda profissional, com convites para participar de festivais como o The Town, em São Paulo, no qual ele se apresentou duas vezes.