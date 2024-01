Monique Evans rebate comentários homofóbicos após postar vídeo com a noiva

A apresentadora Monique Evans afirmou ter recebido comentários homofóbicos nesta quarta-feira, 3, após publicar um vídeo com sua noiva, a DJ Cacá Werneck. Ela disse estar "chocada" com a reação de algumas pessoas, que teriam até citado seus netos.

"Estou um pouco chocada, porque eu postei um vídeo com a minha mulher, a gente vai se casar agora, em maio", disse Monique. "Nesse ano, fazemos 10 anos juntas. Eu postei um vídeo de um beijo básico, simples... tiveram vários comentários legais e alguns comentários homofóbicos", desabafou. "Eu acho estranho pelo seguinte, o tempo inteiro tem beijos entre homens e mulheres na web, e as pessoas comentando: 'shippam?', 'ai, que lindo', 'casal novo'. A gente estava simplesmente demonstrando carinho", disse.

Monique Evans se surpreendeu com comentários citando sua filha, Bárbara Evans, e seus netos. "[Alguns comentários] dizendo que meus netos iam sentir vergonha. Bom, tenho uma neta de 14 anos e, cara, o que ela se orgulha do nosso relacionamento Ela tem muito orgulho, ela ama muito a gente como casal", enfatizou.

Monique continua: "Por que a Bárbara teria vergonha da gente? Por causa de um beijo? Gente, é a coisa mais normal, até na novela aparece. Não dá para entender. No nosso casamento vai ter beijo e é a Bárbara que vai me levar até o altar, ela e meu filho. A minha netinha é a daminha. Não tem preconceito algum na família. Isso vocês criaram. Que vergonha eles teriam da gente, há 10 anos juntas?".

Por fim, deu um recado: "Agora, eu podia processar todo mundo que colocou nojinho pra gente, porque isso é preconceito", declarou. "É um amor tão lindo. É muito triste ver que ainda tem gente que é preconceituosa".

A apresentadora também rebateu críticas ao top transparente usado pela amada. "É uma bandeira que ela levanta, do tipo: por que os homens podem e nós não?"

Amor de longa data

Monique Evans e Cacá Werneck começaram a se relacionar em 2014, com direito a tatuagem da apresentadora em homenagem à amada. As duas chegaram a se separar brevemente em 2020 e, atualmente, estão com casamento marcado para maio.