Selena Gomez diz estar cansada e sugere que próximo álbum pode ser o último

Selena Gomez deu uma notícia desanimadora para os fãs de sua música. Em entrevista ao podcast Smarteless, que será lançado no dia 8 de janeiro, a cantora e atriz desabafou que pretende lançar mais um álbum e, então, focar na carreira de atriz.

Segundo a revista Rolling Stone, Selena costumava se divertir lançando músicas e fazendo turnês, mas agora se sente cansada. "Comecei a me divertir muito com a música e as turnês", disse. "Mas eu estava fazendo meu programa de TV [Os Feiticeiros de Waverly Place, de 2007] ao mesmo tempo e achei muito divertido, então continuei. Mas quanto mais envelheço, mais penso: 'gostaria de me estabelecer'", revelou, afirmando querer se dedicar apenas a um nicho.

Porém, ela confessou a vontade de lançar mais um álbum. "Sinto que tenho mais um álbum a fazer mas provavelmente escolheria atuar. Quero relaxar porque estou cansada", afirmou.

Selena fez um balanço de seus momentos difíceis, que impactaram em sua carreira. "Fui para um instituto psiquiátrico e cancelei uma de minhas viagens. Isso me afetou porque adoro trabalhar, me distrai das coisas ruins."

Em seguida, confessou que focar integralmente na carreira de cantora não estava em seus planos. "Eu queria ser atriz, nunca tive a intenção de ser cantora em tempo integral, mas aparentemente esse hobby se transformou em outra coisa", acrescentou. "Não me considero a melhor cantora, mas sei contar histórias e adoro poder compor músicas", confessa.

Ela também referiu-se a Disney, que lançou sua carreira na música, como uma "máquina": "eles sabem como empacotar alguém e lançar isso como ameaça tripla".

O último EP de Selena Gomez foi Revelación, de 2021, no qual ela investe em músicas cantadas em espanhol. Em agosto de 2022, a artista lançou a faixa Single Soon. Atualmente, ela vive Mabel na série Only Murders in the Building, papel que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro deste ano. Ela também é CEO da marca de cosméticos Rare Beauty.