Ex-Malhação viraliza ao ser visto trabalhando como ambulante no Rio

O ator Daniel Erthal, conhecido por ter atuado na novela, da Rede Globo, viralizou nas redes sociais após ser visto trabalhando como vendedor ambulante no Rio de Janeiro. O artista possui um perfil para divulgar seu trabalhado, chamado de Ilha da Sede. Daniel vende cervejas na Rua Santa Clara, em Copacabana, na zona sul da cidade.

Ele bombou na internet ao aparecer em publicações em que celebrava a queima de fogos na virada de ano. Agora, juntos, os vídeos possuem mais de 400 mil visualizações.

Após a repercussão, o carrinho do ator sofreu um aumento de vendas, segundo o jornal Extra, e foi visitado por outros colegas de profissão. Rômulo Arantes, no ar na novela Fuzuê, gravou um registro no Instagram visitando o amigo.

"O Dani é uma amizade super antiga, a gente se conheceu na emissora [Globo] há anos atrás. É muita história", contou Rômulo, que disse ter tomado conhecimento do novo trabalho por uma postagem no Instagram. "Muito feliz de ele ter vindo me prestigiar aqui", respondeu Daniel.

Ao Extra, o artista contou que começou a investir no ramo de cervejas em 2013, quando criou a Cervejaria Erthal com um primo. Ele disse ainda estudar para voltar a ter oportunidades como ator e ter orgulho do que faz.

"Quero é dar orgulho pra a minha cachorra, pra minha família, que nunca me abandonaram", comentou ao jornal. "Se outro achar que estou vendendo cerveja na praia... Estou sim. Sou o melhor ambulante de Copacabana, melhor atendimento, cerveja mais gelada."

Natural de Bom Jardim, no Rio de Janeiro, Daniel coleciona uma série de participações em novelas da Rede Globo. O ator fez parte do elenco de Malhação, em 2005, além da versão brasileira da novela Rebelde, de 2011. Ele também já atuou em Belíssima em 2006.

Daniel, que é sobrinho da também atriz Betty Erthal, contou ao Extra que se preparou para retornar à TV durante a pandemia. Atualmente, ele produz um filme de suspense. "Quero trabalhar como ator sempre, mas, hoje em dia, a gente pode fazer coisas paralelas, não precisa só esperar os diretores de TV, filmes e séries chamarem", comentou. "Se não, fico ansioso, e as contas também não param de chegar. Somos pessoas normais como qualquer outra."