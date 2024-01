Em SP, Cine Belas Artes tem novo patrocinador e vai mudar de nome e de cor

O tradicional Cine Belas Artes, localizado na área central de São Paulo, tem um novo patrocinador. O espaço fechou parceria com a REAG Investimentos em contrato dede 5 anos, com possibilidade de extensão. O anúncio foi feito pela assessoria do cinema.

Até o final de 2023, quem financiava o cinema era o Grupo Petrópolis, que emprestou a cor laranja da cerveja Petra para as instalações do lugar e incluiu a marca no nome. Agora, cinema vai se chamar REAG Belas Artes e as cores predominantes serão o verde do logotipo do grupo financeiro.

De acordo com a assessoria do Belas Artes, a parceria vai permitir a preservação e revitalização das instalações e também iniciativas de restauro e modernização da estrutura. Além de manter o funcionamento das salas de exibição, a REAG também criará uma programação de palestras e eventos voltados às finanças e à economia.

O Cine Belas Artes foi inaugurado em julho de 1967, na Rua da Consolação, quase esquina com a Avenida Paulista. Atualmente, conforme dados do próprio cinema, 30 mil pessoas circula mensalmente pelas seis salas de exibição. Uma das atrações mais tradicionais é o "Noitão", com filmes madrugada adentro, geralmente de uma mesa temática.