Sienna Miller dá à luz uma menina aos 42 anos

A atriz Sienna Miller deu à luz uma menina. As informações são do site Daily Mail. Segundo fontes, a atriz foi vista carregando um bebê em uma cafeteria, em Londres, na quarta-feira, 3. Não foram confirmados detalhes sobre a data do parto.

Sienna Miller é namorada com o também ator Oli Green, conhecido por interpretar Rupert Finch, ex de Kate Middleton, na série The Crown. A atriz já é mãe de Marlowe, de 11 anos, fruto do relacionamento com Tom Sturridge.

A atriz, de origem britânica e norte-americana, ficou popular no Brasil ao atuar em filmes como Alfie - O Sedutor e Sniper Americano, além de ter vivido a musa de Andy Warhol, Edie Sedgwick no filme Factory Girl - Quando Edie Conheceu Warhol, de 2006. Ela também foi tida como um dos principais ícones fashion dos anos 2000, ao lado de nomes como Kate Moss, Paris Hilton e as irmãs Mary-Kate e Ashley Olsen.