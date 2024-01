Polícia Civil de Macaé efetua prisão de homem com quatro mandados pendentes

Macaé – Nesta quinta-feira (4), a Polícia Civil, prendeu A.S.A. no bairro Parque Zabulão, em Rio das Ostras. O indivíduo estava com quatro mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo, emitidos pelas comarcas de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Macaé.



A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência e monitoramento realizado pelos agentes da 123ª DP. A.S.A. é acusado de participar de diversos roubos a pedestres e veículos na região, todos cometidos com o uso de arma de fogo.



Um dos casos envolveu o roubo de bolsas e celulares de duas mulheres na praia de Costa Azul. Em outro incidente, ocorrido em 2008, o detido e um comparsa roubaram um carro na Rodovia Amaral Peixoto, sendo presos em flagrante na época.



Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à 123ª DP, onde foi autuado em flagrante e será transferido para o sistema prisional. A Polícia Civil reforça o pedido de colaboração da população para contribuir com a segurança em Macaé.



Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da 123ª DP - Macaé, através do telefone (22) 98831-8043, com garantia de sigilo absoluto.