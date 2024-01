Sertanejo Jads é expulso de hotel após debochar de 'janela fake'

O sertanejo Jads, da dupla Jads e Jadson, foi expulso do hotel onde a dupla se hospedava para um show no interior de Minas Gerais, no município de São Francisco de Sales. A polêmica aconteceu após o cantor divulgar um vídeo em seu Instagram na terça, 2, chamando o quarto de hotel de "cafofo" e ironizando o que seria, em suas palavras, uma "janela fake".

"Tô num hotel aqui 'top'. Pra mim, não precisa mais que isso... uma tvzinha, um 'sky gato', um frigobarzinho... e aí, você vem aqui, logicamente, e tem uma janela que não existe. Uma janela fake news, que eu achei bom porque o barulho é menor", disse o sertanejo, rindo da situação. "Literalmente, um cafofo", disse.

Depois do show, o dono do hotel, Edilton Gomes, pediu para que a dupla saísse do quarto. Eles foram escoltados pela PM e, no momento, Jads disse que gravaria um vídeo se retratando, o que não teria acontecido. As informaçoes são do site G1.

Em entrevista ao portal, o dono do hotel afirmou que enviou videos dos quartos aos produtores, que aprovaram o local. Quando a dupla chegou, porém, o cantor teria solicitado outro quarto longe de barulhos e, então, foi levado para outro quarto.

Via Instagram, o produtor da dupla, Ninho, ironizou o ocorrido: usando uma foto do vídeo de Jads, ele incluiu uma janela com vista no Photoshop e escreveu: "Pronto, assunto encerrado!".