Homem é preso por tentativa de feminicídio ao envenenar esposa com sopa em Macaé

Macaé – Nesta quinta-feira (4), policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia prenderam A.M.M. com base em um mandado de prisão por tentativa de feminicídio. O mandado foi expedido pelo Cartório do Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca de Macaé.



A captura ocorreu na Rua Doutor João Cupertino, no centro da cidade, no Mercado de Peixes de Macaé, onde o suspeito trabalhava. A.M.M. é ex-marido da vítima e foi preso após um trabalho de inteligência realizado pela distrital.



O crime ocorreu no final de 2022, quando o preso preparou uma sopa envenenada para sua então esposa. Após consumir a sopa, a vítima passou mal e foi levada ao hospital, onde os médicos confirmaram o envenenamento. A mulher foi socorrida e sobreviveu.



A vítima já havia registrado boletim de ocorrência contra Mariano por violência doméstica e possuía medida protetiva. O suspeito também já havia tentado atear fogo na casa deles com a esposa e a filha.



Após a prisão, A.M.M. foi encaminhado à 123ª DP, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e será transferido para o sistema prisional. A Polícia Civil reforça o pedido de colaboração da população para contribuir com a segurança em Macaé.



Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da 123ª DP - Macaé, através do telefone (22) 98831-8043, com garantia de sigilo absoluto.