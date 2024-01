Morre Glynis Johns, que fez mãe feminista em 'Mary Poppins', aos 100 anos

Glynis Johns, estrela de cinema e dos palcos vencedora do Prêmio Tony, que contracenou com Julie Andrews no clássico filme Mary Poppins e apresentou ao mundo a canção agridoce de Stephen Sondheim Send in the Clowns", faleceu. Ela tinha 100 anos de idade.

Mitch Clem, seu empresário, disse que ela morreu na quinta-feira, 4, em uma casa de repouso de Los Angeles de causas naturais. "Hoje é um dia triste para Hollywood", disse Clem. "Ela é a última das últimas da velha Hollywood."

Johns era conhecida por ser uma perfeccionista em sua profissão: precisa, analítica e obstinada. Os papéis que ela assumia tinham que ser multifacetados. Ela simplesmente sabia como dar tudo de si. "No que me diz respeito, não estou interessada em desempenhar um papel monocromático", disse ela à The Associated Press em 1990. "O objetivo de uma atuação de primeira classe é torná-la real. Ser real. E eu tenho que dar sentido a isso em minha própria mente para torná-lo real."

O maior triunfo de Johns foi interpretar Desiree Armfeldt no musical A Little Night Music, pelo qual ganhou um prêmio Tony em 1973. Sondheim escreveu a música de sucesso da peça, Send in the Clowns, para se adequar à sua voz rouca e característica, mas Johns perdeu o papel na versão cinematográfica de 1977, estrelada por Elizabeth Taylor.

"Tive outras músicas escritas para mim, mas nada parecido com isso", disse Johns à AP em 1990. "É o maior presente que já me foi dado no teatro."

Outros que interpretaram a famosa canção de Sondheim foram Frank Sinatra, Judy Collins, Barbra Streisand, Sarah Vaughan e Olivia Newton-John. Ela também apareceu na segunda temporada de Yellowjackets em 2023, cantada por Elijah Wood.

Durante sua criação, A Little Night Music chegou aos ensaios com parte do libreto e da partitura inacabados, incluindo uma música solo para Johns. O diretor Hal Prince sugeriu que ela e o colega Len Cariou improvisassem uma ou duas cenas para dar algumas ideias ao libretista Hugh Wheeler.

"Hal disse: 'Por que vocês não dizem apenas o que sentem? "Quando Len e eu fizemos isso, Hal telefonou para Steve Sondheim e disse: 'Acho melhor você pegar um táxi e vir até aqui para ver o que eles estão fazendo, porque você vai ter a ideia para a música solo de Glynis'."

Vida

Johns pertencia à quarta geração de uma família teatral inglesa. Seu pai, Mervyn Johns, teve uma longa carreira como ator de personagens e sua mãe era pianista. Ela nasceu em Pretória, na África do Sul, onde seus pais estavam em turnê na época de seu nascimento.

Johns era dançarina aos 12 anos de idade e atriz aos 14 no West End de Londres. Seu papel de destaque foi o de uma sereia amorosa no papel-título da comédia de sucesso Miranda, de 1948.

"Eu era uma atleta e tanto, meus músculos eram fortes por causa da dança, então a cauda estava ótima; eu nadava como uma toninha", disse ela ao Newsday em 1998. Em Peregrino da Esperança, de 1960, com Deborah Kerr e Robert Mitchum, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante (perdeu para Shirley Jones em Elmer Gantry).

Outros papéis notáveis incluem a mãe em Mary Poppins, o filme que apresentou Julie Andrews ao público e no qual ela cantou a emocionante música Sister Suffragette. Ela também estrelou a remontagem da Broadway em 1989 de The Circle, a comédia romântica de W. Somerset Maugham sobre amor, casamento e fidelidade, contracenando com Rex Harrison e Stewart Granger.

"Eu me aposentei muitas vezes. Minha vida pessoal precedeu meu trabalho. O teatro é apenas uma parte de minha vida. Ele provavelmente usa meu elevado senso de inteligência, então tenho que voltar a ele para perceber que tenho talento. Não sou tão boa em fazer qualquer outra coisa", disse ela à AP.

Para se preparar para A Coffin in Egypt, peça de Horton Foote de 1998 sobre uma grande dama que relembra sua vida dentro e fora de um rancho no Texas, ela pediu a Foote, nascido no Texas, que gravasse uma pequena fita de si mesma lendo algumas falas e o usou como seu treinador.

Em um revival de A Little Night Music em Los Angeles, em 1991, ela interpretou Madame Armfeldt, a mãe de Desiree, o papel que ela havia criado. Em 1963, ela estrelou sua própria sitcom de televisão, Glynis.

Johns viveu em todo o mundo e teve quatro maridos. O primeiro foi o pai de seu único filho, Gareth Forwood, um ator que morreu em 2007.