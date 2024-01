Sonho com Paulo Gustavo encorajou Mariana Xavier em projeto de monólogo

A atriz Mariana Xavier se destacou na sequência deao lado de Paulo Gustavo. Nos longas, a artista vivia Marcelina, filha da inesquecível Dona Hermínia. Nesta quinta-feira, 4, Mariana estreou o monólogo, dirigido por Lázaro Ramos e Ana Paula Bouzas, no Rio. A peça, porém, quase nunca chegou aos palcos: foi um sonho com o humorista que a encorajou.

No início de 2020, a atriz teve de adiar o monólogo após fraturar um osso da perna e passar por uma cirurgia de emergência. Meses depois, a pandemia adiou ainda mais Antes do ano que vem, o que a desanimou.

Mas, dois meses após a morte de Paulo Gustavo, Mariana relatou que teve um sonho "impactante" com o humorista. "Nele, Paulo ainda estava no hospital, e eu abria o coração para meia dúzia de pessoas na plateia de um ensaio aberto sobre meu medo e nervosismo de esquecer o texto por preocupação com o meu amigo. Quanto mais eu me abria, o público se multiplicava. Até que o teatro lotou, e eu vi Paulo Gustavo com aquelas roupas brilhosíssimas, de braços abertos para mim. Demos um abraço tão real, que eu acordei aos prantos às 4h da manhã", contou a artista ao Extra.

Ao jornal, a atriz chamou o sonho de "encontro espiritual" e relembrou a importância de Paulo no sucesso de sua carreira. "Foi ele que apostou em mim para interpretar Marcelina e disse que esse trabalho ia mudar a minha vida", afirmou. O artista morreu em 2021, vítima da covid-19.