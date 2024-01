Ampliação de itinerário na linha T13 beneficia usuários de hospitais em Macaé

Macaé - A partir de segunda-feira (8), a linha T13 Terminal Cehab x Parque de Tubos terá um itinerário ampliado para atender às necessidades do Hospital Público Municipal (HPM) e do novo hospital da Unimed. Essa medida visa proporcionar um deslocamento mais eficiente para colaboradores e usuários das unidades de saúde.



A alteração no itinerário, resultado de estudos da Diretoria de Transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana, busca otimizar o atendimento diante do aumento na demanda dessas instituições de saúde. Luiz Carlos Moreira, diretor de Transporte, destaca que a mudança foi planejada para melhorar o serviço prestado aos usuários.



O novo itinerário inclui pontos estratégicos como Terminal Cehab, Ajuda, Ajuda de Baixo, Verdes Mares, Linha Azul, Virgem Santa, HPM, Rodovia RJ-168, Obelisco, Linha Verde, novo hospital da Unimed, retorno do Dubai, Avenida Aloísio da Silva Gomes, Polo Offshore e Parque de Tubos.



Essa iniciativa visa facilitar o acesso ao transporte coletivo para aqueles que necessitam se deslocar até os hospitais mencionados. A mudança entra em vigor na próxima segunda-feira para proporcionar um serviço mais eficiente e adequado às necessidades da população.