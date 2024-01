Escola de Verão leva diversão e atividades esportivas às crianças em Macaé

Macaé - A partir da próxima segunda-feira (8), a Secretaria de Educação de Macaé dará início ao projeto "Escola de Verão", uma colônia de férias gratuita destinada aos alunos da rede municipal. A iniciativa envolverá atividades em 13 escolas polos, além da tenda "Educação na Praia" no Posto 2 da Orla dos Cavaleiros, voltada para crianças acima de 10 anos da comunidade em geral.



Na tenda, que funcionará de 8 a 10 e de 15 a 17 de janeiro, das 8h às 11h, serão oferecidas modalidades como altinha, futmesa, beach soccer, cross kids e ginástica. As atividades esportivas serão coordenadas pela equipe da Coordenação de Esportes da superintendência e ministradas por professores de educação física da rede municipal.



A secretária de Educação, Leandra Lopes, destaca a expectativa de atender de 200 a 300 crianças por dia, proporcionando não apenas diversão, mas também contribuindo para o desenvolvimento físico e social dos participantes.



A superintendente de Educação Integrada, Waleska Freire, ressalta que a participação é aberta a crianças a partir de dez anos, tanto da rede municipal quanto da comunidade em geral. A combinação de atividades ao ar livre, interação com outros participantes e profissionais qualificados estimula o interesse por atividades físicas e o desenvolvimento de habilidades sociais e de cooperação.



Além da tenda "Educação na Praia", a Secretaria de Educação oferece a "Escola de Verão" como colônia de férias para os alunos da rede pública municipal de ensino entre os dias 8 e 19 de janeiro em 13 escolas polos, das 8h às 12h. A programação inclui atividades, oficinas, lanches e almoço da merenda pública. Os pais podem realizar a inscrição nos três primeiros dias (8 a 10/01) nos 13 polos do projeto, e somente alunos inscritos podem participar nas escolas polos.