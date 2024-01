Agente da Azul é encontrado morto com sinais de tortura em praia da Bahia

Um funcionário da companhia aérea Azul foi encontrado morto, nesta quinta-feira, 4, em uma praia de Porto Seguro, cidade turística do sul da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Fernando Pleslei Oliveira Chaves, de 32 anos, tinha ferimentos na cabeça e lesões no corpo, indicativas de possível tortura. Ao lado do corpo, foram encontrados lençóis manchados de sangue. A polícia trabalha com a hipótese de homicídio. Até a tarde desta sexta, 5, nenhum suspeito havia sido preso.

O corpo de Chaves estava no estacionamento de uma barraca da Praia de Mutá, na Avenida Beira Mar, em Porto Seguro. Avisados por populares, policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar foram ao local e isolaram a área. A equipe técnica da Polícia Civil foi mobilizada para a perícia no local e orientou a remoção do cadáver para o Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a Azul, Chaves atuava desde 2019 como agente de aeroporto na cidade baiana. Investigadores da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro trabalham na apuração do caso. Segundo a investigação preliminar, o jovem foi morto em outro local e transportado até o estacionamento de uma barraca de praia, provavelmente com o corpo envolvido em um lençol. No local havia uma moto, mas ainda não se sabe se o veículo tem ligação com o caso.

Fernando Chaves deixou a atual esposa e um filho de relacionamento anterior. Ele morava no bairro Baianão, um dos mais antigos de Porto Seguro. Em redes sociais, amigos lamentaram a morte. Em nota, a 1ª Delegacia Territorial confirmou que o corpo tinha "sinais de tortura" e que busca identificar o autor e chegar à motivação do crime. "Guias periciais foram expedidas", disse.

Também em nota, a Azul lamentou o falecimento do agente aeroportuário. "A Companhia está prestando toda a assistência necessária aos familiares e amigos nesse momento de luto", disse.