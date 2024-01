João Carreiro: diretor de hospital diz que morte foi 'fatalidade'

O cantor sertanejo João Carreiro morreu nesta quarta-feira, 3, aos 41 anos, após complicações devido a uma cirurgia para adicionar uma válvula no coração no Hospital do Coração, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mais tarde, o diretor do hospital, Jandir Gomes, disse que a morte foi uma "fatalidade".

"Infelizmente, o João entrou para a estatística de cerca de 3% de pacientes que morrem em cirurgias cardíacas", apontou o diretor em uma coletiva de imprensa noticiada pelo G1. Jandir, porém, não foi o responsável por realizar a cirurgia do artista. Segundo ele, o procedimento durou 12 horas até o coração do sertanejo sofrer uma falência.

O diretor explicou que a morte se deu por diversas causas. João tinha uma condição chamada prolapso da válvula mitral (PVM) - um "afrouxamento" na válvula do coração -, além de ter enfrentado um quadro de febre reumática.

"No caso do João, pode ter sido um problema desde a infância, que foi evoluindo ao longo da vida. [...] O coração dele já não era normal, o órgão já tinha uma dilatação fora do comum", comentou Jandir sobre o prolapso.

João ficou conhecido nos anos 2000 na formação de dupla com o ex-companheiro, Capataz, que informou e lamentou a morte no Instagram. "Ninguém, além de nós, saberá o que vivemos", escreveu o colega.

Um dia antes do procedimento, Carreiro havia publicado vídeo nas redes sociais brincando sobre a roupa hospitalar e informando que faria a cirurgia no coração e passaria alguns dias fora das redes sociais. "Pode ficar tranquilo, que já deu tudo certo", disse.

Durante a quarta-feira, a mulher do cantor, Francine Caroline, também deu atualizações do estado de saúde e chegou a informar que o coração já estaria funcionando sozinho após adicionarem a válvula no órgão do artista. Segundo a mulher, a equipe médica finalizaria o procedimento dentro de duas horas. No entanto, horas depois, Francine pediu por orações pela vida do sertanejo.

Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, João deixou a dupla João Carreiro & Capataz em 2014 e resolveu seguir carreira solo após sucessos como Bruto, Rústico e Sistemático e Xique Bacanizado. Sozinho, Carreiro lançou duas músicas recentemente, dentre elas Meu Avô e Bagulho é Louco Mano.

O último show do sertanejo foi na virada do ano para 2024 no município de Pedra Preta, no seu estado de origem.

Outros artistas como Ana Castela e a dupla Jads e Jadson também publicaram as suas condolências pela morte do músico. Nos stories do Instagram, Ana publicou registros junto ao cantor e agradeceu pela visita que Carreiro fez a sua cidade natal, Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, no dia 30 de dezembro, "Deus sabe de tudo, e ele te queria com ele", disse.

Velório ocorre hoje em Campo Grande

O velório do sertanejo João Carreiro ocorreu na manhã da quinta-feira, 4, na Câmara Municipal de Campo Grande (Mato Grosso do Sul). Depois, o corpo foi levado para Cuiabá (Mato Grosso), onde foi sepultado, nesta sexta-feira, 5.