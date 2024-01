Creme de Brad Pitt e vinho mais caro do mundo: veja 'mimos' para vencedores do Globo de Ouro

O Globo de Ouro acontece no domingo, 7, e os indicados têm motivos de sobra para torcer pelo troféu. Não apenas pelo prestígio ou pela oportunidade de dedicar o discurso à pessoa amada, mas pela cobiçada sacola de "mimos" que a premiação oferece aos seus vencedores. Segundo informações oficiais do evento, a sacola de presentes da 81ª edição conta com mais de 35 produtos luxuosos e experiências exclusivas, avaliadas em 500 mil dólares (mais de R$ 2,4 milhões de reais).

Entre eles, tem vinho de quase R$ 1 milhão, caviar de 545 dólares (cerca de R$ 2,6 mil) e creme da marca de cosméticos de Brad Pitt avaliado em 250 dólares (R$ 1,2 mil). Para quem procura uma experiência diferenciada, pode contar com viagem de iate para a Indonésia, imersão culinária com chefs renomados e até um pulinho em um estúdio de tatuagens.

A curadoria é feita pela revista Robb Report, especializada no mercado de luxo, que oferece aos vencedores e apresentadores uma bolsa e um livro com uma lista de todos os presentes que podem ser escolhidos. Há itens escassos, oferecidos apenas para três sortudos, como é o caso do vinho mais caro do mundo: o kit de seis garrafas de Liber Pater custa 193,5 mil dólares, cerca de R$ 952 mil. Outros itens como estadia em hotéis 5 estrelas e passeio de iate na Indonésia, podem ser escolhidos por qualquer vencedor.

Há também itens mais inusitados: para quem quer renovar o visual, pode passar no estúdio de tatuagens Atelier Eva, em Nova York, e angariar uma sessão no valor de 2,5 mil dólares, ou R$ 12,3 mil.

Ao produzir a sacola de presentes, a a Robb Report fará uma generosa contribuição à Golden Globes Foundation, instituto gerido pela premiação responsável por apoiar artes, educação, jornalismo, projetos humanitários e organizações sem fins lucrativos dedicadas a capacitar comunidades sub-representadas no mundo, segundo informações oficiais da organização.

Creme de Brad Pitt

Entre os brindes, estão produtos da marca de skincare de Brad Pitt, Le Domaine. Os produtos proveniente das uvas, em sua maioria, foram inspirado em outro empreendimento do ator, o Château Miraval, vinhedo no sul da França. Entre os produtos vendidos pela marca há loçoes faciais, sérum e cremes hidratantes.