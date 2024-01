Preta Gil celebra remissão do câncer em missa na Bahia: 'Dia de agradecer pela minha vida'

Preta Gil celebrou a remissão do câncer no intestino em missa na Bahia nesta sexta-feira, 5. Nas redes sociais, ela compartilhou o momento, que ocorreu ao lado do pai, Gilberto Gil, e a família. Ainda, a artista disse ser um dia para agradecer pela sua vida.

"Dia de agradecer pela minha vida ao lado da minha família, amigos e tanta gente que me quer bem! Sou uma mulher abençoada em poder estar aqui em Salvador, na primeira sexta-feira do ano, celebrando a vida, não só a minha, mas a de todos!", escreveu na legenda de publicação no Instagram.

Nos Stories do Instagram, Preta replicou uma publicação que dizia "a cura dela chegou" sobre sua doença. "Foi uma linda Missa de Ação de Graça celebrada pelo Padre Lazaro Muniz, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos! Receber sua benção é muito gratificante! Obrigada ao amigo Badá que organizou tudo e todo mundo que esteve presente! 'A fé não costuma faiá'", completou.

Em dezembro, Preta Gil anunciou o fim de seu tratamento contra o câncer de intestino. "Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ilestomia! Sigo em processo de reabilitação e ficarei durante 5 anos sob cuidados médicos, onde terei minha rotina de acompanhamento, mas que é o comum para pacientes oncológicos como eu", escreveu na época.