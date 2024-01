Formatura da USP fica sem atração com ida de Bin Laden ao BBB 24

A formatura da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), que ocorre em 24 de fevereiro, tinha MC Bin Laden como única atração confirmada. No entanto, nesta sexta-feira, 5, eles ficaram sem um artista para se apresentar no evento após o funkeiro ser confirmado no Camarote do Big Brother Brasil 24.

O Estadão falou com a equipe do músico, que disse que "a empresa tem mais de 70 artistas e com certeza encontrariam outro substituto a altura". A reportagem também tentou contato com a Kap Formaturas, empresa que organiza a festa, para saber quem deve substituir o funkeiro na festa e um posicionamento, mas não teve retorno.

"Ainda não temos muitas informações sobre a situação da formatura, estamos junto da empresa que organiza o evento [Kap] esperando um posicionamento da produtora do artista para entender como será resolvida a questão da atração", comentou a estudante Letícia Cangane, estudante de jornalismo e integrante da comissão de formatura, ao Estadão.

Camila Somera, estudante de editoração da USP, afirmou à reportagem que a comissão de formatura "está em contato com a produtora do artista". Assim como Letícia, ela reafirmou que ainda não ter outras informações além dessas.

Pedrinho, produtor do MC Bin Laden, disse ao Estadão que não sabia de nenhum evento do tipo e desconhecia "quem vendeu". Depois, afirmou que "de forma alguma os formandos vão ficar na mão". "A empresa tem 70 artistas, com certeza vão botar alguém a altura", completou. Ao ser questionado sobre qual empresa Pedrinho se referia, ele não respondeu. O espaço segue aberto.

A reportagem procurou a Kap Formaturas para um posicionamento e para saber quem deve substituir o funkeiro na festa. Ao Estadão, organizadores afirmaram que "ainda não tiveram um posicionamento da G56 [produtora do MC Bin Laden]".

"Ainda não tivemos um posicionamento da GR6 por conta deles estarem em recesso, mas já estamos vendo novas possibilidades de atração junto à Comissão de Formatura. Torcemos muito para que ele aproveite essa oportunidade que recebeu", disseram.

Além disso, a Kap Formaturas contou que o contrato com MC Bin Laden já tinha sido assinado e, além disso, parte do cachê foi pago. "Temos uma relação boa com a GR6 então acredito que consigamos resolver da melhor maneira!", completou.

"Com a nossa parceria com a GR6 já aconteceram cancelamentos de artistas, que foram substituídos por outro de mesmo nível", finalizou.

O Estadão também quis saber se o músico será multado pelo cancelamento, mas não teve retorno até o momento desta publicação.

A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa de MC Bin Laden e com a GR6 para um posicionamento, sem resposta. A matéria será atualizada quando tiver um retorno.